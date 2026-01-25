Nicola: "Collocolo ha sentito una fitta"

Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 1-0 del Mapei Stadium. Ecco le parole del mister grigiorosso.

Inizio complicato, poi tanta difficoltà nel creare occasioni e trovare il gol…

“Secondo me i primi 10 minuti brutti, non siamo riusciti a trovare il tempo giusto nell’uscire in pressione e siamo rimasti troppo spesso aperti a tre, non siamo stati abili a subire il gol. Poi la partita è stata più equilibrata con un 352 che diventava un 442, dobbiamo riconoscere che in questo momento non troviamo continuità e poi abbiamo pochi uomini a disposizione. Questo ovviamente si ripercuote tutta sulla tranquillità in campo. Io non sono scontento, l’abbiamo interpretata con coraggio, mi dispiace non aver trovato il risultato ma si va avanti con dedizione”.

Il cambio di Collocolo, che è successo?

“Un conto è l’allenamento, poi c’è l’emotività della partita. Il ragazzo ha sentito una fitta, scopriremo nei prossimi giorni l’entità dello stop. Dovremo trovare alternative, ce le inventiamo. Tra una settimana finisce il mercato, sappiamo cosa vogliamo, dobbiamo avere lucidità anche lì, il bello della stagione inizia adesso”.

Forse oggi tornava ancora utile un Vazquez in rosa?

“Vazquez ci ha salutato in maniera incredibile, noi pure. Le esigenze famigliari non le anteponiamo all’atleta e quindi ha anticipato la sua partenza. Moumbagna ha avuto un contrattempo che può capitare a tutti, Payero e Bondo sono problemini fisici che ci stanno. Dobbiamo mantenere l’entusiasmo alto e credere in quello che si fa”.

Il gol subito: cosa ti ha fatto arrabbiare di quei tre errori che hanno portato alla rete di Fadera?

“Gli errori tecnici gli accetto, noi ovviamente stiamo sperimentando certe dinamiche per la prima volta. Dobbiamo lavorare sulla mentalità e sull’aggressività. Dopo i primi 10 minuti abbiamo cambiato le statistiche, abbiamo avuto possesso. Certo facciamo molti errori, figli anche di giocatori che giocano fuori posizione. Ora definiamo la rosa per questa seconda parte di campionato e vediamo”.

Con chi avete parlato per il mercato, tra i nomi che sono spuntai nelle ultime settimane, quali sono le tempistiche?

“Tempi e trattative non spettano a me, noi abbiamo affrontato le ultime due partite con una rosa in difficoltà, per la partita fatta oggi potevamo comunque strappare un punto. Ciò non cambia che in questa settimana dobbiamo definire trattative e rosa, siamo uniti in un unica direzione”.

