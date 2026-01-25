Pezzella: "Abbiamo preso un gol stupido"

Alla fine del match tra Sassuolo e Cremonese, terminato 1-0 per i padroni di casa, ha parlato in conferenza stampa il grigiorosso Giuseppe Pezzella.

Il gol subito all’inizio, una distrazione troppo pericolosa…

“Vero, abbiamo preso un gol stupido e da polli, capita. Ho visto poi una reazione e abbiamo avuto anche noi le nostre occasioni, purtroppo non sfruttate”.

Tanto giro palla, poco concretezza e pericolosità. Come si esce da questa situazione?

“Il campionato è lungo, gli episodi in questo momento ci vanno contro, dobbiamo ritrovare lucidità e qualità”.

Avete i ranghi ridotti, ma anche i titolari sono sembrati molto più stanchi del solito?

“Ci siamo forse fatti condizionare dal gol subito all’inizio, ma stanchi non credo. Sicuramente siamo corti, ma questo non spetta a me dirlo, lascio la questione mercato alla società. Quello che è certo è che noi dobbiamo fare il nostro e tornare a spingere”.

Siete calati nell’efficacia dei calci piazzati…

“Era la nostra arma in più ad inizio stagione, dobbiamo migliorare sia su chi batte che chi poi raccoglie le occasioni che arrivano, dobbiamo tornare a sfruttare questo fondamentale”.

Lorenzo Scaratti

