"Private Sale", a Palazzo Guazzoni Zaccaria in scena lo shopping

La moda diventa esperienza tra gli affreschi secolari e l’elegante chiostro di Palazzo Guazzoni Zaccaria per due pomeriggi all’insegna dello shopping e della celebrazione del made in Italy. Una iniziativa voluta da Alberto Zambelli e l’imprenditore Roberto Parolini Zambelli, che hanno aperto le porte dell’headquarter e dell’intero Palazzo per due giornate dedicate allo shopping esclusivo, il 24 e 25 gennaio 2026, dalle 14 alle 20, con ingresso gratuito.

I visitatori di Private Sale, questo il titolo dell’evento, hanno potuto scoprire una selezione curata di collezioni di abbigliamento e accessori 100% Made in Italy, firmate da designer indipendenti: Alberto Zambelli, Alabama Muse, Thot Gioielli, Spiritual Bag, Phos Beauty e Inside Me. Dai capi sartoriali di Zambelli, alle ecopellicce di Alabama Muse, passando per la maglieria raffinata di Inside Me, fino ai gioielli unici di Thot Gioielli, alle borse iconiche di Spiritual Bag e ai prodotti skincare di Phos Beauty, ogni ambiente diventa un palcoscenico di stile.

A completare l’esperienza, la presenza di Dolciaria Sorelle Rivoltini, simbolo gastronomico di Cremona, con il loro celebre torrone artigianale, prodotto principe della città. Durante entrambe le giornate i visitatori hanno potuto prendere parte a una visita guidata gratuita del Palazzo, scoprendo sale solitamente chiuse al pubblico, dettagli nascosti e scorci segreti.

