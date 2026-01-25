Una Cremo in piena emergenza cerca la svolta contro il Sassuolo

Certe partite non avrebbero nemmeno bisogno di presentazioni, considerata la posta in palio. La sfida tra Sassuolo e Cremonese (calcio d’inizio alle ore 12:30) vede contrapposte due squadre che in classifica sono appaiate a quota 23 e che nelle ultime sette giornate non hanno mai vinto raccogliendo lo stesso numero di punti (3 per la precisione).

Vincere un incontro del genere rappresenterebbe una svolta per tutte e due le contendenti, che vogliono continuare a tenere a debita distanza la zona che scotta. Nicola in conferenza stampa è stato chiaro, precisando che il cammino verso l’obiettivo salvezza è ancora lunghissimo. E’ vero, non si può dare torto al mister grigiorosso, per una neopromossa come la Cremo ci sarà da battagliare probabilmente fino all’ultima giornata di campionato. Una partita come quella di oggi, però, rappresenta una grande opportunità per rimettersi a marciare, discorso che ovviamente vale anche per il Sassuolo.

In attesa di qualche rinforzo che l’ultima settimana di mercato dovrebbe regalare, Nicola è alle prese ancora una volta con tante defezioni. E’ vero che ritorna dopo la squalifica Pezzella e che un giocatore come Collocolo è pienamente recuperato, in seguito al suo rientro dopo il lungo infortunio avvenuto nel match contro il Verona. Ma in mezzo non ci saranno Payero e Bondo. E in attacco le alternative, oltre ai soliti Vardy e Bonazzoli, saranno pochissime, con Vazquezche ha salutato per tornare in Argentina e le assenze di Sanabria e Moumbagna.

Nel 3-5-2 di partenza, davanti ad Audero, dovrebbe ricomporsi il terzetto difensivo composto da Terracciano, Baschirotto e capitan Bianchetti. Sulle fasce Pezzella dovrebbe tornare titolare a sinistra, mentre a destra il favorito è Barbieri. A centrocampo Vandeputte e Johnsen sono in ballottaggio per il posto da mezzala sinistra, mentre gli altri due posti da titolare dovrebbero essere assegnati a Grassi e Collocolo in un reparto in piena emergenza.

L’appuntamento del Mapei Stadium vale tantissimo, le due squadre non possono fallire, ma la sensazione è che stavolta la partita sarà diversa rispetto a quella contro il Verona, in cui ha prevalso la paura di perdere. Dovrebbero vedersi più gol e due squadre che faranno di tutto per vincere la gara.

Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata