Arkema srl certificata Top Employer Italia 2026

Arkema srl, filiale italiana del Gruppo leader nella chimica di specialità, ha ottenuto la certificazione Top Employer Italia 2026 dal Top Employers Institute. È il terzo anno di fila che ottiene questo riconoscimento che premia l’eccellenza delle pratiche HR in aree chiave come la qualità della vita sul lavoro, la diversità e l’inclusione, lo sviluppo delle competenze.

In Italia il Gruppo è presente In Italia con 4 stabilimenti chimici sotto la legal entity Arkema srl – a Spinetta Marengo (AL), Gissi (CH), Boretto (RE) e Anagni (FR) – e tre società controllate: Agiplast Italia srl nel Cremonese, attiva nel riciclo dei polimeri, Ideal Work srl nel Trevigiano è realtà di punta nel settore delle superfici decorative mentre Arkema Adesivi srl con due impianti produttivi, a Parona e Mozzate, opera nel segmento degli adesivi di laminazione per imballaggio flessibile.

“Essere Top Employer per noi significa poter offrire la migliore esperienza lavorativa alle nostre persone, in maniera uniforme e standardizzata in tutta la filiale. Operiamo nell’industria chimica: abbiamo quindi tutta una serie di vincoli che la realtà produttiva non ci permette di scardinare”, ha dichiarato Daniela Xaxa, HR Manager. “Tuttavia, i nostri processi sono inclusivi perché abbracciano la pluralità delle figure professionali, riconoscendo a ogni ruolo la propria unicità e il proprio valore, che si sia un operatore in impianto o un addetto al servizio clienti in ufficio. Attraverso i processi che caratterizzano la vita aziendale di ogni dipendente, assicuriamo un’equa fruizione delle opportunità a tutti. Un processo che ci sta particolarmente a cuore riguarda la gestione della performance: definizione chiara degli obiettivi di performance e di sviluppo, feedback continuo, valutazione di fine anno e riconoscimento dei risultati. Il traguardo raggiunto certifica il miglioramento continuo nella gestione delle risorse umane, possibile solo grazie alla partecipazione attiva e al contributo di tutti i dipendenti”.

