Cremo, contro il Sassuolo tanta imprecisione e poca concretezza

Una partenza in salita, poi la reazione, ma alla fine il risultato è comunque negativo. La Cremonese, in piena emergenza per le tante assenze, perde 1-0 contro il Sassuolo al Mapei Stadium e resta a quota 23 punti.

I padroni di casa partono forte e dopo neanche 120 secondi sfiorano il vantaggio con il colpo di testa di Moro, ma Audero è attento. Al 3’ però arriva l’1-0: Grassi perde il contrasto con Lipani e da il via al contropiede neroverde, Matic serve Lauriente, che porta palla fino al limite e calcia, la conclusione è centrale, ma la respinta di Audero non è precisa, Fadera supera Bianchetti in velocità e sigla il gol che sblocca l’incontro. La reazione della Cremo è affidata a Barbieri, che lancia in profondità per Vandeputte, bravo a superare Walukiewicz e servire Vardy che però col piattone sbatte contro il piede di Muric. Anche Bonazzoli ha una buona chance, dopo un rimpallo con Muharemovic, ma il suo tiro dal limite termina alto. Poco dopo un cross di Vardy diventa insidioso e sfiora il palo.

Nella ripresa Nicola cambia modulo e passa al 4-4-2. Una grossa occasione capita però sul mancino di Moro, che da ottima posizione non trova la porta. Johnsen invece, subentrato nella ripresa, prova a sorprendere Muric sul primo palo, ma trova la parte sbagliata della rete. La Cremo cerca il pari, ma il Sassuolo sfiora il raddoppio due volte. Prima con la punizione di Lauriente, ma Audero si esalta e mette in corner, poi con la traversa di Pierini.

Una sconfitta che pesa in termini di classifica, dovuta anche a troppa imprecisione in fase di impostazione e poca concretezza in fase offensiva. La testa va già alla sfida di domenica 1° febbraio contro l’Inter, per cercare una reazione in un match sulla carta più che complicato.

Simone Guarnaccia – inviato a Reggio Emilia

