Nas Cremona, in un anno controllate 320 strutture sanitarie

Il Nucleo Antisofisticazione e Sanità (Nas) dei Carabinieri di Cremona ha illustrato le attività svolte nel 2025, nei settori sanitario e farmaceutico, indicando i principali interventi nel campo nelle tre province di competenza (Mantova, Cremona, Pavia).

In particolare, sono state complessivamente controllate 320 strutture sanitarie di vario genere, nelle quali i Carabinieri del Nas di Cremona hanno riscontrato criticità che hanno portato alla denuncia di 55 persone, contestando 243 sanzioni amministrative.

Le accuse sono gravi: maltrattamenti o abbandono di ospiti, somministrazione di farmaci scaduti ed esercizio abusivo della professione sanitaria. Sotto la lente è finita anche la gestione dei farmaci stupefacenti, con violazioni sulle norme di conservazione.

In particolare, fanno sapere dal Nas, si evidenzia che per 5 di queste strutture è stato promosso un provvedimento sospensivo ovvero di sequestro per le gravi carenze strutturali, organizzative ed igienico sanitarie.

Anche il settore farmaceutico è stato monitorato con circa 100 ispezioni mirate, che hanno portato all’arresto di una persona e alla denuncia di 16 indagati per reati che vanno dal furto, al falso, alla ricettazione, fino a sanzioni por violazioni della normativa di settore.

In totale, nell’ambito della sicurezza sanitaria e farmaceutica, sono state comminate sanzioni amministrative per oltre 418.000 euro, ritirando dal mercato farmaci e dispositivi medici per un valore di oltre 30.000 euro.

© Riproduzione riservata