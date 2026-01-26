Studenti cremonesi in ascolto della testimonianza di Sami Modiano

Nell’aula Magna dell’Itis Torriani un momento di riflessione importante lunedì mattina, in vista della Giornata della Memoria che si celebra il 27 gennaio e del viaggio della memoria. Si tratta della testimonianza di Sami Modiano, nato nel 1930 a Rodi – all’epoca sotto il controllo italiano – costretto da bambino ad abbandonare gli studi a causa delle leggi razziali. Modiano, collegato da Roma, è uno degli ultimi sopravvissuti di Auschwitz.

La sua infanzia ha attraversato momenti bui, tra cui la morte della madre e la perdita dell’impiego del padre. Seguendo l’armistizio dell’8 settembre 1943, Rodi fu occupata dai tedeschi, portando a una perdita devastante per Sami e la sua famiglia. tutti furono poi trasportati al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau nel luglio 1944. Oltre 400 mila gli alunni collegati da tutta Italia (tra cui gli studenti delle scuole di Crema, Cremona e Casalmaggiore) e in particolare il Torriani è il capofila della provincia di Cremona del progetto.

Dice Ilde Bottoli, responsabile dei Viaggi della Memoria della rete di scuole superiori della provincia di Cremona: “Questa testimonianza è molto importante e precede quello che poi avverrà il 18 febbraio. Il viaggio della memoria è il momento culminante di un percorso di formazione che i docenti e gli studenti che aderiscono devono compiere per poter poi visitare con consapevolezza il luogo che è testimone delle atrocità terribili che furono commesse dalla dittatura nazista con la collaborazione del fascismo anche italiano. Noi andremo a Nuremberg e a Flossenbürg”.

© Riproduzione riservata