Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare: è il progetto didattico proposto da Coldiretti Cremona alle Scuole Primarie e dell’Infanzia del Comune e della Provincia, realizzato in collaborazione con Padania Acque e l’Ufficio Scolastico Territoriale con l’obiettivo di promuovere stili di vita sani coniugati con la sostenibilità ambientale.

L’iniziativa, avviata a gennaio, è stata presentata martedì alla stampa dai vertici istituzionali (Giovanni Roncalli Direttore di Coldiretti Cremona, Simona Pasquali Assessore comunale all’Ambiente, Cristian Chizzoli Presidente di Padania Acque, Riccardo Trioni dell’Ufficio Scolastico Territoriale) alla presenza di un gruppo dei giovani imprenditori agricoli coinvolti.

La “Scuola di Ambiente e Agricoltura” ha già ricevuto l’adesione di oltre 100 classi e si prepara a coinvolgere oltre 2.500 studenti fra momenti in aula e visite esterne. Si articola in sei percorsi dedicati ai prodotti alimentari tipici e al territorio, includendo un focus sul tema dell’acqua. In primavera è prevista una festa conclusiva alle Colonie Padane.

© Riproduzione riservata