Aggredito al Cremona Po, foglio di via per la baby gang violenta

Ennesima baby gang in azione, stavolta al Cremona Po, dove alcune settimane fa un uomo è stato aggredito mentre stava facendo dei video con il cellulare. A individuarli e identificarli sono stati gli uomini della Squadra Mobile di Cremona, intervenuti subito dopo i fatti.

Era il 9 gennaio quando l’uomo, un cittadino straniero, è stato avvicinato da un gruppetto composto da sei o sette ragazzi, sia minorenni che maggiorenni, che hanno contestato le riprese effettuate. Poco dopo lo hanno colpito con un pugno al volto, per poi darsi alla fuga. Durante la corsa, i giovani hanno anche urtato una donna anziana, facendola cadere a terra. Nel frattempo sono sopraggiunti altri tre ragazzi che, a loro volta, hanno aggredito lo straniero colpendolo con calci e pugni.

Le indagini hanno consentito di individuare i componenti del gruppo, tra cui i due che avevano materialmente messo in atto le condotte violente. Nei loro confronti il Questore di Cremona ha adottato misure di prevenzione personali, tra cui l’avviso orale e il foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Cremona.

