Azienda Sociale, primo Cda col nuovo Dg Barzanti

Primo consiglio di amministrazione dell’Azienda Sociale del Cremonese, martedì 27 gennaio, con il nuovo direttore generale Andrea Barzanti, nominato poco più di un mese fa dal cda, a sua volta nominato dall’assemblea dei soci lo scorso luglio.

Barzanti spiega le grandi sfide che attendo l’azienda sociale nel prossimo futuro, da tema dei minori, alla riorganizzazione degli ambiti, alle nuove norme sulla disabilità: “La grande sfida di Azienda Sociale di quest’anno è sicuramente la riorganizzazione degli ambiti: il territorio rimane lo stesso, ma le richieste dei servizi e le richieste da parte dei Comuni variano al variare dalla cittadinanza e delle problematiche che riscontrano sui loro territori.

Inoltre c’è la grande sfida per il 2027, la nuova Dgr sulla disabilità e quindi la progettualità individuale dei ragazzi con disabilità vede ovviamente azienda sociale impegnata in prima persona”.

E ancora, il tema di minori. “Parliamo di minori in contesti fragili, minori che devono essere accompagnati in un percorso di vita allontanandoli dalla loro famiglia, minori che hanno delle difficoltà e delle fragilità in ambito familiare. Queste sono le richieste che maggiormente vengono poste da parte dei sindaci ad azienda sociale.

Le nostre assistenti sociali sul territorio, che sono assistenti sociali presenti in tutti i 48 comuni, sono un bacino di raccolta di richieste. Poi si decide l’intervento di comune accordo con l’amministrazione locale, perché è ovviamente il carico economico spetto ai comuni”.

Azienda Sociale Cremonese è un’azienda speciale consortile costituita nel 2009 da 47 Comuni (oggi 48) della Provincia di Cremona per sostenere la gestione dei servizi sociali e sociosanitari in ambito locale.

Simone Bacchetta

© Riproduzione riservata