Ultime News

27 Gen 2026 Polizia Provinciale, in un anno 900 controlli e oltre 100 sanzioni
27 Gen 2026 Il Comune aderisce alla Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre
27 Gen 2026 L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai inaugura la Stagione Musica
27 Gen 2026 Lavori Largo Moreni, posizionamento nuove luci in via Eridano
27 Gen 2026 Treni, bus e bici interconnessi
Ok alla convenzione Comune-RFI
Video Pillole

Colpo al traffico di droga nel rione Cep a Messina, 15 arresti

MESSINA (ITALPRESS) – Gli agenti dell Polizia di Stato hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 persone, su disposizione del gip del Tribunale di Messina e su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Dodici indagati sono stati condotti in carcere e tre posti agli arresti domiciliari. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile, ha smantellato un’organizzazione criminale strutturata e armata, attiva dal 2022 nel traffico di cocaina, hashish e marijuana nel rione CEP di Messina e in tutta la provincia. Le indagini, basate su appostamenti, pedinamenti e videosorveglianza, hanno ricostruito una rete di spaccio organizzata con ruoli definiti e collegamenti con fornitori calabresi e catanesi. Nel corso dell’attività investigativa sono stati arrestati in flagranza 20 soggetti e sequestrati circa 12 chili di droga, armi, munizioni e 45 mila euro in contanti. Effettuate anche numerose perquisizioni con il supporto di reparti della Polizia di Stato di Messina, Catania e Siracusa. ia/vbo/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...