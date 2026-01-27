Ultime News

27 Gen 2026 Einaudi, terminato l'adeguamento sismico di palestra e primo piano
27 Gen 2026 Anche a Vescovato è arrivata la Casa dell'Acqua
27 Gen 2026 Lastra da 300 chili sulla gamba, 29enne in ospedale
27 Gen 2026 Variante al Pgt per Green Oleo: via libera del Consiglio (senza M5S)
27 Gen 2026 Slitta il debutto della rassegna
ilPianoforte: rinvio al 10 febbraio
Video Pillole

Fondo Nuove Competenze, arrivano altri 125 milioni

ROMA (ITALPRESS) – La terza edizione del Fondo Nuove Competenze si arricchisce di altri 125 milioni di euro. Secondo quanto rende noto il ministero del Lavoro, si amplia quindi in modo significativo la platea delle imprese che potranno beneficiare del sostegno dello Stato per la formazione delle competenze dei lavoratori nel digitale e nelle transizioni ecologiche.
​La dotazione della terza edizione del Fondo sale complessivamente a 1 miliardo e 150 milioni di euro. L’obiettivo è investire sulle competenze e contribuire a ridurre il divario dell’Italia rispetto alla media europea in materia di formazione aziendale. In questo modo sarà possibile far scorrere ulteriormente la graduatoria già esistente delle imprese e arrivare quasi al suo completo esaurimento, includendo progetti valutati positivamente ma non ammissibili al finanziamento per mancanza di risorse.
​gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...