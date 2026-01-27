Video Pillole
Frana di Niscemi, monitoraggio dei Vigili del Fuoco con il sorvolo della zona
NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – Da 48 ore i Vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di monitoraggio dell’area di Niscemi interessata da una frana e nell’attività di supporto alla popolazione per il recupero di beni dalle abitazioni evacuate. Impegnato per il sorvolo della zona un elicottero Drago 156. vbo/mca1
(Fonte video: profilo X Vigili del Fuoco)
