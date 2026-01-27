Ultime News

27 Gen 2026 Tre minorenni scomparse a Offanengo: ricerche senza sosta nel Cremasco
27 Gen 2026 Djuric: "Darò tutto me stesso per aiutare questa squadra"
27 Gen 2026 Aggredito al Cremona Po, foglio di via per la baby gang violenta
27 Gen 2026 Cremo, ecco l'ufficialità: Milan Djuric è grigiorosso
27 Gen 2026 Polizia Provinciale, in un anno 900 controlli e oltre 100 sanzioni
Video Pillole

Frana di Niscemi, monitoraggio dei Vigili del Fuoco con il sorvolo della zona

NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – Da 48 ore i Vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di monitoraggio dell’area di Niscemi interessata da una frana e nell’attività di supporto alla popolazione per il recupero di beni dalle abitazioni evacuate. Impegnato per il sorvolo della zona un elicottero Drago 156. vbo/mca1
(Fonte video: profilo X Vigili del Fuoco)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...