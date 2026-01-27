Ultime News

27 Gen 2026 Azienda Sociale, primo Cda col nuovo Dg Barzanti
27 Gen 2026 Max Giusti domenica al Ponchielli con "Bollicine"
27 Gen 2026 Socialità e doposcuola: le sfide del Cambonino al tavolo di quartiere
27 Gen 2026 Colombo e Castelli: "Nessun dubbio sull'autonomia della magistratura"
27 Gen 2026 Referendum, riunione del Gruppo di coordinamento interpartitico
Frana Niscemi, Schifani “La Regione si occuperà di tutti gli sfollati”

PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi siamo stati a Niscemi, abbiamo visto una situazione drammatica, ma abbiamo garantito a tutti i cittadini, a quelli sfollati, che avranno una casa, la Regione si occuperà di loro, non li trascurerà affatto”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in un videomessaggio sui social. “Adesso stiamo definendo i criteri per fissare i primi contributi agli imprenditori danneggiati. A breve uscirà il bando e subito dopo i primi contributi, i primi finanziamenti. Siamo sempre qui sul pezzo per i siciliani”, ha concluso.
