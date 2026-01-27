La Pietra “Agricoltura fondamentale per il recupero dei rapporti sociali”

ROMA (ITALPRESS) – “Ringrazio Confagricoltura che da 10 anni sta portando avanti questa iniziativa, fondamentale perché evidenzia come l’agricoltura sia estremamente importante non solo per l’aspetto produttivo ma anche perché rappresenta un’aggregazione di carattere sociale”. Lo ha detto il sottosegretario all’Agricoltura, Patrizio Giacomo La Pietra, a margine della cerimonia di premiazione del decimo bando “Coltiviamo Agricoltura Sociale”. “L’agricoltura è fondamentale non solo per il recupero dell’ambiente ma anche per il recupero dei rapporti sociali”, ha aggiunto La Pietra.

