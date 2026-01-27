Ultime News

27 Gen 2026 Einaudi, terminato l'adeguamento sismico di palestra e primo piano
27 Gen 2026 Anche a Vescovato è arrivata la Casa dell'Acqua
27 Gen 2026 Lastra da 300 chili sulla gamba, 29enne in ospedale
27 Gen 2026 Variante al Pgt per Green Oleo: via libera del Consiglio (senza M5S)
27 Gen 2026 Slitta il debutto della rassegna
ilPianoforte: rinvio al 10 febbraio
La Pietra “Agricoltura fondamentale per il recupero dei rapporti sociali”

ROMA (ITALPRESS) – “Ringrazio Confagricoltura che da 10 anni sta portando avanti questa iniziativa, fondamentale perché evidenzia come l’agricoltura sia estremamente importante non solo per l’aspetto produttivo ma anche perché rappresenta un’aggregazione di carattere sociale”. Lo ha detto il sottosegretario all’Agricoltura, Patrizio Giacomo La Pietra, a margine della cerimonia di premiazione del decimo bando “Coltiviamo Agricoltura Sociale”. “L’agricoltura è fondamentale non solo per il recupero dell’ambiente ma anche per il recupero dei rapporti sociali”, ha aggiunto La Pietra.

