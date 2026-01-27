Ultime News

27 Gen 2026 Azienda Sociale, primo Cda col nuovo Dg Barzanti
27 Gen 2026 Max Giusti domenica al Ponchielli con "Bollicine"
27 Gen 2026 Socialità e doposcuola: le sfide del Cambonino al tavolo di quartiere
27 Gen 2026 Colombo e Castelli: "Nessun dubbio sull'autonomia della magistratura"
27 Gen 2026 Referendum, riunione del Gruppo di coordinamento interpartitico
Video Pillole

La Rai torna in Fiera, 120 mln per il nuovo centro di produzione a Milano

MILANO (ITALPRESS) – La Rai torna in Fiera. Con la posa della prima pietra del nuovo edificio – che a partire dal 2029 ospiterà il nuovo centro di produzione multimediale Rai – è stato presentato ufficialmente il progetto: un’operazione, con un investimento complessivo di 120 milioni di euro da parte di Fondazione Fiera Milano, che prevede la nascita di un centro di produzione televisiva di circa 65mila metri quadrati. Il progetto, che rientra nel piano di interventi di rigenerazione urbana dell’area dell’ex Fiera, prevede la locazione del nuovo complesso immobiliare per una durata di 27 anni e consentirà a RAI di concentrare in un unico polo produttivo le attività e di disporre di un asset sviluppato secondo criteri di ecosostenibilità.
