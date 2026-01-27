Lastra da 300 chili sulla gamba, 29enne in ospedale

Infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di martedì in un’azienda di lavorazioni siderurgiche di Vescovato, dove un uomo è rimasto ferito in modo serio.

Il giovane, un 29enne cremonese dipendente di una coooperativa che presta servizio all’interno dell’azienda, stava spostando alcune lastre di ferro dal peso di circa 300 chili utilizzando alcune carrucole, quando una di esse si è sganciata, cadendo rovinosamente, e colpendolo alla gamba e al piede destro.

I colleghi presenti lo hanno subito soccorso e hanno allertato il 118. Gli operatori sanitari, giunti sul posto poco dopo con ambulanza e auto medica, lo hanno trasportato in ospedale in codice giallo. Sembra che l’uomo, a causa dell’impatto, abbia riportato la frattura di tibia e perone.

Per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell’incidente si sono attivati i Carabinieri di Vescovato, insieme al personale di Ats Val Padana, competente per gli infortuni sul lavoro.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata