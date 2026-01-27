Ultime News

Lavori Largo Moreni, posizionamento nuove luci in via Eridano

Gli operai sono al lavoro per completare l'illuminazione della rotatoria di Largo Moreni. Traffico limitato, ma senza grandi disagi per gli automobilisti.

I lavori in corso
Fill-1

Sono partiti gli ultimi lavori relativi alla nuova viabilità della rotatoria di Largo Moreni, che riguardano l’illuminazione del primo tratto di via Eridano. Gli operai al lavoro stanno infatti posizionando i nuovi pali della luce al centro della carreggiata. Nel mentre la viabilità sul tratto è stata temporaneamente limitata, con l’apertura di una sola corsia, in entrambi i sensi di marcia, fortunatamente senza grande impatto sul traffico veicolare.

I lavori alla rotatoria erano iniziati circa un anno fa, e sono terminati nel mese di ottobre, quando il cantiere è stato smantellato e la viabilità riaperta completamente. Ora, con la posa delle luci, la situazione dovrebbe essere quasi completa.

