Luci e ombre per il mercato europeo dell’auto nel 2025





ROMA (ITALPRESS) – Il mercato automobilistico europeo chiude il 2025 con un bilancio in chiaroscuro. Le immatricolazioni nell’Ue sono cresciute dell’1,8% rispetto all’anno precedente, ma i volumi restano ancora lontani dai livelli pre-pandemia. Lo rivelano i dati dell’ACEA, l’associazione europea dei costruttori di automobili.

La vera protagonista del cambiamento è l’auto elettrica. Le vetture a batteria hanno conquistato il 17,4% del mercato, con quasi un milione e novecentomila nuove immatricolazioni. Una quota in linea con le proiezioni, ma che deve ancora crescere per rispettare gli obiettivi della transizione ecologica.

Il primato, però, va alle auto ibride: sono la scelta preferita dagli europei, con oltre tre milioni e settecentomila immatricolazioni e una quota di mercato del 34,5%. Trainano questa crescita i quattro mercati principali: la Spagna con un balzo del 23%, la Francia al 21%, seguono Germania e Italia rispettivamente all’8% e al 7,9%.

Ottimi risultati anche per le ibride plug-in, che raggiungono quota 9,4% del mercato grazie a performance eccezionali in Spagna, più 111%, Italia, più 86%, e Germania, più 62%.

In netto calo invece il mercato tradizionale. Le auto a benzina perdono il 18,7%, scendendo a una quota del 26,6%. Ancora peggio il diesel, che cala del 24% e si ferma all’8,9% del mercato totale.

