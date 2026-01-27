Ultime News

27 Gen 2026 Einaudi, terminato l'adeguamento sismico di palestra e primo piano
27 Gen 2026 Anche a Vescovato è arrivata la Casa dell'Acqua
27 Gen 2026 Lastra da 300 chili sulla gamba, 29enne in ospedale
27 Gen 2026 Variante al Pgt per Green Oleo: via libera del Consiglio (senza M5S)
27 Gen 2026 Slitta il debutto della rassegna
ilPianoforte: rinvio al 10 febbraio
Maltempo, Lollobrigida “Governo attento e rapido nell’intervento”

ROMA (ITALPRESS) – “Credo che di fronte a una emergenza di pochi giorni fa il Governo abbia immediatamente avuto una capacità di reazione, stanziando i primi fondi per quelli che sono gli interventi più immediati, che partono dalla salvaguardia delle persone, poi delle cose e infine delle attività imprenditoriali che ovviamente hanno una loro rilevanza e importanza di carattere strategico. Come al solito il governo si è dimostrato attento e rapido”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida a margine della presentazione dell'”Alleanza per le Api”, rispondendo a una domanda sul maltempo in Sicilia, Calabria e Sardegna.

