Max Giusti domenica al Ponchielli con "Bollicine"

Nello spettacolo “Bollicine”, in scena domenica primo febbraio alle 18, Max Giusti smette i panni del Marchese del Grillo e torna a indossare l’abito da mattatore.

Bollicine perché da sempre accompagnano le serate più festose, i momenti in cui c’è qualcosa da brindare. Davanti alle bollicine ci si lascia andare a delle confidenze più particolari, quelle che lo showman sarà pronto a fare al suo pubblico.

Un vero e proprio one man show in cui Max veste i panni consolidati di mattatore e quelli inediti di Stand Up Comedian per raccontare, all’apice della sua maturità, personale e professionale, le sue verità più scomode, perché, se le parole sono sempre politicamente corrette, il pensiero non lo è mai.

È un Max inedito, che racconta al pubblico quello che nella vita di tutti i giorni non direbbe mai nemmeno al suo migliore amico. Confessioni a cuore aperto in un clima di festa, con le immancabili bollicine.

In scena insieme a lui la SuperMaxBand, orchestra dal vivo formata da Fabio Di Cocco al pianoforte, Pino Soffredini alle chitarre, Fabrizio Fasella al basso e Daniele Natrella alla batteria.

Lo spettacolo Bollicine è inserito nella programmazione de Il Ponchielli per la Grande età, iniziativa sostenuta da Fondazione città di Cremona.

Biglietti:

platea/palchi centrali € 40 – Palchi laterali € 36 – galleria € 30 – loggione € 25

biglietto studenti posto unico numerato € 20,00

(lun/ven 10-18; sab 10-13) tel 0372022001/02

biglietteria@teatroponchielli.it

© Riproduzione riservata