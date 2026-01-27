Opposizioni protestano in Regione Lombardia contro presenza ICE a Milano-Cortina

MILANO (ITALPRESS) – Il Pd e tutte le opposizioni hanno protestato oggi in Consiglio regionale della Lombardia contro la presenza in Italia, per le Olimpiadi, di agenti dell’ICE, il corpo di polizia di frontiera degli Stati Uniti al centro delle polemiche per i raid antimigranti a Minneapolis e per l’uccisione di due attivisti disarmati, Renée Good e Alex Pretti. Alla fine dei lavori della mattinata i capigruppo di opposizione hanno preso la parola per chiedere al presidente Fontana di riferire in Aula, tra le proteste della maggioranza. Quindi le consigliere e i consiglieri di opposizione hanno sollevato cartelli con la scritta “ICE out” e “ICE, no grazie”. Il perché lo spiega Pierfrancesco Majorino, capogruppo Pd: “Che ICE sarà a Milano e in Lombardia è veramente una pessima notizia. Noi non vogliamo qui le squadracce di Trump, non ne abbiamo bisogno e non capiamo cosa ci stiano a fare. Pensiamo che il governo e le istituzioni tutte debbano insieme dire “non vi vogliamo”. Ma c’è una certa sudditanza psicologica del nostro Governo, come ha detto molto bene il sindaco Sala, e sembra quasi che il governo Meloni non riesca con chiarezza a dire che non vogliamo ICE in Italia”.

trl/mca1

(Fonte video: Pd Regione Lombardia)