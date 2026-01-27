Pecoraro Scanio “600 mila frane in Italia, è un’emergenza nazionale”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia ha oltre 600.000 frane attive censite dall’Ispra , più di tutti gli altri Paesi dell’Unione Europea messi insieme. Eppure il Governo continua a non comprendere che la lotta al dissesto idrogeologico è una priorità assoluta per la sicurezza del Paese”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde ed ex Ministro dell’Ambiente, intervenendo sul tema della messa in sicurezza del territorio nazionale. “Quando ero Ministro dell’Ambiente – ricorda Pecoraro Scanio – facemmo partire mille cantieri aperti in tutta Italia contro il dissesto idrogeologico. Allora, come oggi, era chiaro che bisognava spostare risorse da opere inutili, come il Ponte sullo Stretto, verso interventi concreti di prevenzione e sicurezza”.

mca2/red

Fonte video: Fondazione UniVerde