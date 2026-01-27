Referendum, riunione del Gruppo di coordinamento interpartitico

Ultime News

Cronaca

Dal 2 febbraio, ogni lunedì alle ore 18 a SpazioComune si riunirà il Gruppo di coordinamento interpartitico

Si intensificano le attività dell’Ufficio Elettorale del Comune di Cremona. In relazione agli adempimenti inerenti la propaganda elettorale, dal 2 febbraio prossimo, ogni lunedì alle ore 18 a SpazioComune si riunirà il Gruppo di coordinamento interpartitico, noto anche come Commissione interpartitica.

A questi incontri sono invitati i referenti locali dei partiti, movimenti politici e comitati interessati per esaminare preventivamente e settimanalmente le richieste di propaganda elettorale nelle vie/piazze cittadine e sale pubbliche comunali.

I referenti locali sono invitati inoltre ad inviare una mail all’indirizzo protocollo@comune.cremona.it indicando l’indirizzo mail ufficiale del proprio movimento o partito politico unitamente al nominativo del referente per il prossimo appuntamento elettorale in modo da ricevere le comunicazioni di servizio.

