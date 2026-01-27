Ultime News

27 Gen 2026 Cremo, ecco l'ufficialità: Milan Djuric è grigiorosso
27 Gen 2026 Polizia Provinciale, in un anno 900 controlli e oltre 100 sanzioni
27 Gen 2026 Il Comune aderisce alla Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre
27 Gen 2026 L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai inaugura la Stagione Musica
27 Gen 2026 Lavori Largo Moreni, posizionamento nuove luci in via Eridano
Sequestrati circa 140 chili di droga a Catania, arrestati padre e figlio

CATANIA (ITALPRESS) – Maxi sequestro di droga a Catania. Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato padre e figlio, trovati con quasi 140 chili di sostanze stupefacenti. Entrambi devono rispondere di detenzione ai fini di spaccio di droga. Parte della droga sequestrata era costituita da involucri di hashish, cosiddetti panetti, che presentavano un particolare confezionamento che richiamava, per forma e odore, le confezioni di sapone. I due indagati sono stati arrestati e accompagnati presso il carcere Piazza Lanza di Catania. ia/vbo/gsl

