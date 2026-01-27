Statti (Confagricoltura) “Da sempre sostegno all’agricoltura sociale”

ROMA (ITALPRESS) – “Confagricoltura da sempre sostiene l’agricoltura sociale, ha sempre lavorato, fin dall’inizio a definire il quadro normativo che ha portato alla legge 141 del 2015”. Lo ha detto Alberto Statti, componente della giunta esecutiva di Confagricoltura, a margine della cerimonia di premiazione del decimo bando “Coltiviamo Agricoltura Sociale”. “Siamo arrivati alla decima edizione, abbiamo avuto tantissime aziende partecipanti, siamo a oltre 600. I premi, negli anni, hanno raggiunto un importo rilevante, parliamo di 1,280 milioni che Confagricoltura insieme alla Senior Onlus e alla Reale Foundation, negli ultimi sette anni, ha distribuito a queste imprese per progetti che sono stati completati e hanno avuto un impatto importantissimo sul tessuto sociale”, ha aggiunto.

