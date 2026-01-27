Ultime News

27 Gen 2026 Einaudi, terminato l'adeguamento sismico di palestra e primo piano
27 Gen 2026 Anche a Vescovato è arrivata la Casa dell'Acqua
27 Gen 2026 Lastra da 300 chili sulla gamba, 29enne in ospedale
27 Gen 2026 Variante al Pgt per Green Oleo: via libera del Consiglio (senza M5S)
27 Gen 2026 Slitta il debutto della rassegna
ilPianoforte: rinvio al 10 febbraio
Tg Economia – 27/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Ue e India concludono i negoziati per l’accordo di libero scambio
– Luci e ombre per il mercato europeo dell’auto nel 2025
– Fondo Nuove Competenze, arrivano altri 125 milioni
– Nuova rottamazione delle cartelle fiscali, al via le domande
sat/gsl

