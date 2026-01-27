Ultime News

27 Gen 2026 Einaudi, terminato l'adeguamento sismico di palestra e primo piano
27 Gen 2026 Anche a Vescovato è arrivata la Casa dell'Acqua
27 Gen 2026 Lastra da 300 chili sulla gamba, 29enne in ospedale
27 Gen 2026 Variante al Pgt per Green Oleo: via libera del Consiglio (senza M5S)
27 Gen 2026 Slitta il debutto della rassegna
ilPianoforte: rinvio al 10 febbraio
Tg Università – 27/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Tre parole chiave per il nuovo anno accademico dell’Ateneo di Messina
– Un bando della Cassa Depositi e Prestiti per nuove residenze
– Dal laboratorio al mercato: a Palermo il primo Investor Day
fsc/azn

