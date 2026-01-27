Tre minorenni scomparse a Offanengo: ricerche senza sosta nel Cremasco

Nel Cremasco cresce l’allarme per la scomparsa di tre ragazze minorenni, irreperibili dalla mattina di lunedì 26 gennaio. La più giovane ha appena 12 anni. Le tre si erano presentate all’istituto comprensivo Falcone e Borsellino di Offanengo, ma senza mai entrare in classe, facendo perdere le proprie tracce.

Secondo quanto emerso, le giovani avrebbero simulato l’inizio della giornata scolastica per poi allontanarsi senza avvisare nessuno. Tutte e tre risiedono in una struttura di accoglienza per minori, nella quale non sono rientrate.

Subito dopo la segnalazione, la Prefettura di Cremona ha attivato le procedure previste per le scomparse di minorenni, coordinando le ricerche tra forze dell’ordine e soggetti coinvolti. Le autorità invitano chiunque abbia informazioni a contattare immediatamente le forze dell’ordine.

