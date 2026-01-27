Ultime News

27 Gen 2026 Cremo, ecco l'ufficialità: Milan Djuric è grigiorosso
27 Gen 2026 Polizia Provinciale, in un anno 900 controlli e oltre 100 sanzioni
27 Gen 2026 Il Comune aderisce alla Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre
27 Gen 2026 L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai inaugura la Stagione Musica
27 Gen 2026 Lavori Largo Moreni, posizionamento nuove luci in via Eridano
Ue-India, von der Leyen “Cooperazione è migliore risposta alle sfide globali”

NUOVA DELHI (INDIA) (ITALPRESS) – “Abbiamo concluso la madre di tutti gli accordi. Stiamo creando un mercato di due miliardi di persone. E questa è la storia di due giganti, la seconda e la quarta economia mondiale. Due giganti che scelgono la partnership in un vero e proprio stile win-win. Un messaggio forte: la cooperazione è la risposta migliore alle sfide globali. Questo scambio integrerà ulteriormente la nostra catena di approvvigionamento e rafforzerà la nostra potenza manifatturiera congiunta. Ridurrà fino a 4 miliardi di euro di dazi doganali annuali per gli esportatori di tutte le dimensioni e creerà buona occupazione per milioni di lavoratori qui in India e in Europa”. Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a Nuova Delhi per la conclusione dei negoziati per l’accordo di libero scambio con l’India.

(Fonte video: Commissione Europea)

