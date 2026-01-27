Ultime News

27 Gen 2026 Azienda Sociale, primo Cda col nuovo Dg Barzanti
27 Gen 2026 Max Giusti domenica al Ponchielli con "Bollicine"
27 Gen 2026 Socialità e doposcuola: le sfide del Cambonino al tavolo di quartiere
27 Gen 2026 Colombo e Castelli: "Nessun dubbio sull'autonomia della magistratura"
27 Gen 2026 Referendum, riunione del Gruppo di coordinamento interpartitico
Video Pillole

Ue, Urso “2026 sia l’anno delle riforme con l’Italia protagonista”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Serve raggiungere con gli altri Paesi europei quelle maggioranze qualificate necessarie, che servono a fare del 2026 l’anno delle grandi riforme d’Europa. Non abbiamo tempo da perdere e anche noi, come Italia, giochiamo un ruolo fondamentale”. Lo ha detto Adolfo Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy, durante il punto stampa organizzato a Bruxelles, dove si trova per incontri istituzionali.

