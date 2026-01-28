Beulcke “Al Festival dell’Energia istituzioni, imprese e cittadini a confronto”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’energia è da moltissimi anni uno dei temi i più importanti a livello geopolitico, e globale. Per questo bisogna creare delle piattaforme importanti di comunicazione, soprattutto per informare la cittadinanza, le imprese, mettere a confronto aziende istituzioni e cittadini. Questo è l’obiettivo del Festival dell’Energia”. Così Alessandro Beulcke, presidente del Festival dell’Energia, a margine dell’incontro “Road to Festival dell’Energia”, che si svolto al Parlamento europeo, a Bruxelles. L’appuntamento è la prima tappa di un percorso di avvicinamento alla 14ª edizione del festival, che si terrà a Lecce dal 28 al 30 maggio 2026, dal titolo “Energia e libertà. L’Europa alla prova del futuro”.

