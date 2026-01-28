Ultime News

28 Gen 2026 La Nederlands Dans Theater apre la stagione della danza al Ponchielli
28 Gen 2026 Giornata della Memoria, al Ponchielli letture e riflessioni
28 Gen 2026 A Trigolo la 44esima edizione dei "Canti della Merla"
28 Gen 2026 Revoca licenze ai bar, il questore: "Spunto per far riflettere sul tema della sicurezza"
27 Gen 2026 Oltre il muro di nebbia: il balzo del capriolo diventa virale
Bronchiectasie patologia diffusa ma “senza cura”, esperti a confronto a Milano

MILANO (ITALPRESS) – Le bronchiectasie sono la terza malattia cronica delle vie aree più comune dopo l’asma e la BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva, eppure rimangono una patologia spesso trascurata: per fare il punto sull’impatto clinico e sociale delle bronchiectasie non associate alla fibrosi cistica e sulle prospettive terapeutiche, Insmed ha promosso a Milano un media tutorial, che ha visto la partecipazione di esperti di fama internazionale. La diagnosi richiede spesso più di un decennio dopo l’insorgenza dei sintomi; attualmente i trattamenti disponibili mirano ad alleviare i sintomi, curare l’infezione e ridurre l’impatto del danno polmonare strutturale ma non rappresentano una cura alla malattia.
