Ultime News

28 Gen 2026 La Nederlands Dans Theater apre la stagione della danza al Ponchielli
28 Gen 2026 Giornata della Memoria, al Ponchielli letture e riflessioni
28 Gen 2026 A Trigolo la 44esima edizione dei "Canti della Merla"
28 Gen 2026 Revoca licenze ai bar, il questore: "Spunto per far riflettere sul tema della sicurezza"
27 Gen 2026 Oltre il muro di nebbia: il balzo del capriolo diventa virale
Video Pillole

Celata “Il Festival dell’Energia un incubatore di idee”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Il Festival dell’Energia è un incubatore di idee. Si va per fare delle proposte a livello di pianificazione e si torna ogni anno per capire a che punto si è nel percorso”. Lo afferma Benedetta Celata, responsabile Relazioni Istituzionali di Sogin, a margine dell’incontro “Road to Festival dell’Energia”, che si svolto al Parlamento europeo, a Bruxelles. L’appuntamento è la prima tappa di un percorso di avvicinamento alla 14ª edizione del festival, che si terrà a Lecce dal 28 al 30 maggio 2026, dal titolo “Energia e libertà. L’Europa alla prova del futuro”.

xf4/sat/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...