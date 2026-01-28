Cremonese: in arrivo Luca Marianucci, richieste dalla B per Folino
Ultimi giorni di mercato per la Cremonese: vicino l’arrivo del difensore Marianucci dal Napoli, più complessi gli innesti a centrocampo. Possibili uscite in difesa, con Folino e Ceccherini seguiti in Serie B
Ultimi giorni frenetici di calciomercato, trattative che diventano sempre più calde. La Cremonese è al lavoro per definire la rosa che affronterà la seconda parte di stagione.
E’ sempre più vicino in questo senso l’arrivo di Luca Marianucci, difensore del Napoli. I partenopei, dopo l’impegno europeo contro il Chelsea, daranno l’ok definitivo al passaggio del classe 2004 in grigiorosso nella giornata di giovedì. Il Direttore Sportivo Simone Giacchetta ha già l’accordo con giocatore, procuratore e Napoli. Marianucci verosimilmente potrebbe arrivare a Cremona venerdì.
Più in salita la questione centrocampo. Piacciono i profili di Belahyane della Lazio, Maleh del Lecce e Thorsby del Genoa. Affari però non semplici da chiudere, si dovrà attendere ancora qualche giorno per comprendere la fattibilità delle trattative. Al momento non si registrano grosse novità. C’è poi il capitolo attacco: dopo l’innesto di Milan Djuric dal Parma, la Cremonese sta valutando l’eventuale uscita di Faris Moumbagna, protagonista di una prima parte di stagione difficile in Serie A.
Infine le uscite. Federico Ceccherini, in scadenza, piace in Serie B. Il suo contratto non verrà rinnovato, quindi prende sempre più forma la possibilità di una sua cessione in questa finestra di mercato. In B piace a tante squadre anche Francesco Folino, si valuta una sua possibile partenza in prestito. Continua invece il pressing del Palermo per Dennis Johnsen, ma l’affare, al momento, non decolla.