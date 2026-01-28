Energia, De Marco “Reti di distribuzione sempre più importanti per transizione”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Oggi le reti di distribuzione di energia elettrica diventano essenziali nella transizione energetica. L’elettrificazione dei consumi sta aumentando, pensiamo alla mobilità elettrica o alle pompe di calore per il riscaldamento all’interno delle abitazioni. Noi vediamo quotidianamente quanto i cittadini romani chiedono sempre più energia e quindi le reti di distribuzione diventano necessarie per abilitare la transizione energetica”. Lo afferma Raffaele De Marco, a margine dell’incontro “Road to Festival dell’Energia”, che si svolto al Parlamento europeo, a Bruxelles. L’appuntamento è la prima tappa di un percorso di avvicinamento alla 14ª edizione del festival, che si terrà a Lecce dal 28 al 30 maggio 2026, dal titolo “Energia e libertà. L’Europa alla prova del futuro”.

