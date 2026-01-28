Energia, Procaccini “Puntare su innovazione e mix di fonti”

BRUXELLES (ITALPRESS) – “Credo che innanzitutto si debba togliere di mezzo l’ideologia e calarsi nella realtà. Sul piano energetico si deve garantire l’autonomia e la neutralità tecnologica, questo vuol dire un mix di fonti rinnovabili e fossili finché ci sarà bisogno, ma soprattutto bisogna puntare sull’innovazione”. Così Nicola Procaccini, eurodeputato di Fratelli d’Italia e co-presidente del Gruppo ECR, a margine dell’incontro “Road to Festival dell’Energia”, che si svolto al Parlamento europeo, a Bruxelles. L’appuntamento è la prima tappa di un percorso di avvicinamento alla 14ª edizione del festival, che si terrà a Lecce dal 28 al 30 maggio 2026, dal titolo “Energia e libertà. L’Europa alla prova del futuro”.

