Ultime News

28 Gen 2026 La Nederlands Dans Theater apre la stagione della danza al Ponchielli
28 Gen 2026 Giornata della Memoria, al Ponchielli letture e riflessioni
28 Gen 2026 A Trigolo la 44esima edizione dei "Canti della Merla"
28 Gen 2026 Revoca licenze ai bar, il questore: "Spunto per far riflettere sul tema della sicurezza"
27 Gen 2026 Oltre il muro di nebbia: il balzo del capriolo diventa virale
Cronaca

Giornata della Memoria, al Ponchielli letture e riflessioni

Sul palco del Ponchielli, le letture tratte dal terzo capitolo dell’ultimo libro pubblicato da Primo Levi, nel 1986

Fotogallery StudioB12
Fill-1

Leggi anche:

Una serata di riflessione, per non dimenticare. In occasione della Giornata della Memoria, il Comune di Cremona e la Fondazione Teatro Ponchielli, in collaborazione con la rivista culturale Doppiozero e la Fondazione Hapax, sono stati promotori dell’evento “I sommersi e i salvati. La vergogna”.

Sul palco del Ponchielli, le letture tratte dal terzo capitolo dell’ultimo libro pubblicato da Primo Levi, nel 1986.

Le pagine scelte de “I sommersi e i salvati” hanno affrontato il nodo morale del sentimento della vergogna dei sopravvissuti, “il peso di essere rimasti in vita al posto di altri”.

Le letture di Federica Fracassi si sono alternate a interventi di Marco Belpoliti, tra i massimi studiosi dell’opera di Levi e curatore della sua “Opera omnia” .

 

Belpoliti e Fracassi

 

Toccanti, struggenti, emblematiche: le parole lette dal palco del Ponchielli hanno catturato il pubblico e offerto un’occasione per interrogarsi, ancora una volta, se necessario, sul significato storico e etico della giornata del 27 gennaio. Cremona ha confermato ancora una volta di onorare la memoria dell’olocausto.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...