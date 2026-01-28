Giornata della Memoria, al Ponchielli letture e riflessioni

Una serata di riflessione, per non dimenticare. In occasione della Giornata della Memoria, il Comune di Cremona e la Fondazione Teatro Ponchielli, in collaborazione con la rivista culturale Doppiozero e la Fondazione Hapax, sono stati promotori dell’evento “I sommersi e i salvati. La vergogna”.

Sul palco del Ponchielli, le letture tratte dal terzo capitolo dell’ultimo libro pubblicato da Primo Levi, nel 1986.

Le pagine scelte de “I sommersi e i salvati” hanno affrontato il nodo morale del sentimento della vergogna dei sopravvissuti, “il peso di essere rimasti in vita al posto di altri”.

Le letture di Federica Fracassi si sono alternate a interventi di Marco Belpoliti, tra i massimi studiosi dell’opera di Levi e curatore della sua “Opera omnia” .

Toccanti, struggenti, emblematiche: le parole lette dal palco del Ponchielli hanno catturato il pubblico e offerto un’occasione per interrogarsi, ancora una volta, se necessario, sul significato storico e etico della giornata del 27 gennaio. Cremona ha confermato ancora una volta di onorare la memoria dell’olocausto.

