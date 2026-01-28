Ultime News

28 Gen 2026 Maratonina di Cremona: cinque società podistiche unite per un nuovo progetto sportivo
28 Gen 2026 Stagione Musica del Ponchielli, Nocerino: "Sarà straordinaria"
28 Gen 2026 Regione, nuovo bando per sostenere l'apertura di negozi di generi alimentari
28 Gen 2026 La Piccola Industria di Confindustria Lombardia in missione a Bruxelles
28 Gen 2026 Università Cattolica prima in Italia per mobilità internazionale degli studenti
Video Pillole

Giubilei “Con Triathlon Experience sport mezzo promozione immagine Italia”

ROMA (ITALPRESS) – “Ci sono molti modi per poter esportare l’immagine migliore del nostro paese nel mondo. Il migliore, quello che noi percorriamo, per quanto riguarda il triathlon, è la creazione e l’organizzazione di eventi di sportivi di qualità in splendide località in Italia, in modo tale che l’immagine dei nostri atleti travalichi i confini delle gare classiche promuovendo il turismo sportivo nel mondo. Questa è l’indicazione che il governo sta portando avanti: Triathlon Experience è un ponte tra gli eventi sportivi e le località attraverso cui cammina la promozione del nostro Paese”. Lo ha detto Riccardo Giubilei, presidente della FiTri, in occasione della presentazione di “Triathlon Experience”, il progetto che unisce grandi eventi sportivi e promozione turistica, valorizzando il triathlon come strumento di racconto dei territori italiani.
