Il Festival dell’Energia apre una finestra sull’Europa

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Coesione, indipendenza e sicurezza energetica. Questi i temi al centro dell’incontro “Road to Festival dell’Energia”, che si è svolto al Parlamento europeo, a Bruxelles, e che ha visto riuniti allo stesso tavolo rappresentanti delle istituzioni europee e di alcune delle aziende leader nel settore. L’appuntamento è la prima tappa di un percorso di avvicinamento alla 14ª edizione del Festival, che si terrà a Lecce dal 28 al 30 maggio 2026, dal titolo “Energia e libertà. L’Europa alla prova del futuro”.

