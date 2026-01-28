Il pianista Enrico Pace all'Accademia Stauffer per Musica da Camera

È una delle voci più autorevoli della scuola pianistica italiana contemporanea, che ora insegna anche a Cremona: è il M° Enrico Pace, che da quest’anno si affianca al M° Bruno Giuranna nella docenza del Corso di Alto Perfezionamento in Musica da Camera all’Accademia Stauffer, programma di formazione avanzata orientato all’attività concertistica e rivolto a formazioni da camera precostituite dal trio al quintetto.

Pianista di riferimento per il grande repertorio cameristico, ha suonato nelle principali sale da concerto internazionali; Pace è noto per un approccio interpretativo in cui l’ascolto reciproco occupa un ruolo centrale e le sue lezioni al Corso sono focalizzate sulla preparazione della performance artistica.

Le formazioni partecipanti possono inoltre accedere ad attività complementari dell’Accademia, quali esecuzioni pubbliche e recital di sessione, che consentono gli allievi di misurarsi con la performance dal vivo mettendo subito in pratica quanto appreso al Corso.

Palazzo Stauffer è un luogo di formazione naturalmente ma anche di relazione: allievi e Maestri hanno occasione di incontrarsi fuori dall’aula, in uno scambio virtuoso di esperienze.

Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata