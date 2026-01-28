Offanengo, Nardelli : "Nella pool salvezza servirà concentrazione e cattiveria"

Otto partite per scrivere il proprio futuro. Partirà dal PalaCoim la pool salvezza della Trasporti Bressan Offanengo, che domenica alle 17:00 sfiderà il Club Italia nella prima giornata della seconda fase di A2 femminile. Le neroverdi sono attualmente terz’ultime a braccetto con Concorezzo a 9 punti, uno in meno delle azzurrine e di Marsala, prossima avversaria di Offanengo.

Tre le retrocessioni in A3 da evitare, con la Trasporti Bressan che giocherà cinque match su otto davanti al proprio pubblico. Inoltre, la sfida di domenica sancirà anche l’esordio stagionale sulla panchina neroverde di coach Leo Barbieri, arrivato in corsa per questa importante appendice di stagione. A fare il punto della situazione in casa cremasca è la schiacciatrice trentina Rachele Nardelli (classe 2001), al suo secondo anno nella società del presidente Cristian Bressan.

In casa Offanengo, la sosta ha portato due novità, con l’arrivo oltre di coach Barbieri anche della palleggiatrice Alice Turco. “Sono due innesti – commenta Nardelli -positivi sotto il punto di vista degli stimoli, è cambiato qualcosa anche a livello di proposte di allenamento e di gestione della settimana. Stiamo lavorando molto con Alice per trovare le giuste intese con le varie attaccanti, lei si è dimostrata subito molto disponibile e propositiva per la squadra, sono contenta sia arrivata una ragazza che possa trasmettere positività”.

Il primo ostacolo sarà il Club Italia. “Una squadra giovane a cui bisogna stare attente, possono avere una giornata dove riesce tutto oltre a essere fisicamente importanti. Dovremo cercare di placare la loro esuberanza giovanile in campo, ma in primis sarà importante far bene la nostra pallavolo, trovare un po’ il ritmo con Alice e un po’ di tranquillità di squadra in campo. E’ la prima della pool salvezza, giochiamo in casa, è vero che fin qui abbiamo raccolto poco al PalaCoim ma penso sia un fattore che ci possa aiutare”.

Quindi aggiunge Nardelli: “La pool salvezza è molto equilibrata, ci sono 4 squadre racchiuse in due punti tra cui noi. Sarà oggettivamente difficile, con questa formula dove ti porti dietro solo i punti fatti contro le rivali devi puntare a vincerle tutte o comunque a fare più punti possibili. Avendo per regolamento due partite in meno (vale per tutte le squadre provenienti dal girone B a 10 formazioni, mentre nell’A erano 9, ndc), si alza l’importanza dei match che giochiamo e ogni punto sarà importante”.

Due match casalinghi consecutivi come partenza contro squadre che precedono attualmente di un punto e che hanno due incontri in più da giocare. L’impressione è che per la Trasporti Bressan questo inizio sia già importante. “Credo – continua la schiacciatrice– che già a partire da domenica dovremo essere brave a costruirci opportunità e a concretizzarle, aspetto quest’ultimo che ci è mancato a tratti in regular season. Servirà un equilibrio tra tranquillità e cattiveria e trovare il nostro gioco in campo”.

