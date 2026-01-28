Sangiovanni “Su Dacia Sandero Stepway debutta il motore full hybrid”

MILANO (ITALPRESS) – “La novità più importante riguarda la gamma motori. Ricordando che Dacia è leader sul mercato in termini di motorizzazione gpl con una quota che va oltre il 50%, abbiamo effettivamente rinnovato questo motore rendendolo più potente e più efficiente. Ora è da 120 cavalli, quindi 20 cavalli in più rispetto al precedente e con un’efficienza che riduce le emissioni di CO2 del 19%” dice Rosa Sangiovanni, Marketing Director Dacia Italia illustrando le novità per Sandero. “Ultima, ma non meno importante novità, riguarda la disponibilità e l’offerta della gamma Full Hybrid. Sarà infatti disponibile su Dacia Sandero Stepway il motore Full Hybrid 155 cavalli a partire dal secondo semestre 2026”.

