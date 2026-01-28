Stagione Musica del Ponchielli, Nocerino: "Sarà straordinaria"

Sarà l’orchestra Sinfonica Nazionale della Rai ad inaugurare la Stagione Musica del teatro Ponchielli di Cremona che si aprirà sabato 31 gennaio con un concerto d’eccezione. Protagonisti, oltre l’orchestra della tv di Stato, il mezzosoprano Fleur Barron, per un programma emozionante. Artista di grande versatilità, è interprete d’opera, musica sinfonica e da camera, spaziando dal barocco al contemporaneo. Sul podio il giovane direttore italo – tedesco Nicolò Umberto Foron.

Una stagione straordinaria, la definisce il sovrintendente del teatro Andrea Nocerino: “Sarà un modo per aprire una stagione che si preannuncia straordinaria proprio per i protagonisti che la compongono e per scoprire la grande musica insieme nella bellissima sala del Teatro Ponchielli”, spiega Nocerino. “È una stagione in cui mi piacerebbe stabilire un progetto, un percorso che inizia quest’anno e si sviluppa nei prossimi insieme ai nostri spettatori. Mi rivolgo soprattutto a chi non frequenta di solito la stagione musica e chi è curioso e si chiede che cosa sia”.

Una Stagione Musica che celebra l’eccellenza, la creatività e il virtuosismo dei più grandi interpreti sulla scena internazionale.

