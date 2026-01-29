Ultime News

29 Gen 2026 Appartamento in fiamme a Caselle Landi, ore di lavoro per i Vigili del Fuoco
29 Gen 2026 L'aggressione al titolare del kebab: "Ragazzi dall'indole socialmente pericolosa"
29 Gen 2026 La macelleria islamica Shreif ha riaperto. Via libera dopo il secondo sopralluogo di Ats
29 Gen 2026 Calciomercato Cremonese, si avvicinano Luca Marianucci e Youssef Maleh
29 Gen 2026 "Camminando un Po", consegnato ricavato alle associazioni Lilt e Aima
Cronaca

Appartamento in fiamme a Caselle Landi, ore di lavoro per i Vigili del Fuoco

di Laura Bosio
Alcuni momenti dell'intervento dei Vigili del Fuoco
Fill-1

Vigili del Fuoco di Cremona impegnati nella mattina di giovedì a Caselle Landi (comune del Lodigiano al confine con Cremona), in via Gerre, dove un appartamento dell’ultimo piano ha preso fuoco.

La chiamata al comando di via Nazario Sauro è giunta intorno alle 8 della mattina. Immediato l’intervento di una squadra, con un’autopompa ed un’autoscala a supporto. Successivamente è giunta anche un’autobotte dal Comando di Lodi.

Fortunatamente gli abitanti dell’appartamento non sono rimasti coinvolti. Le squadre hanno operato per il controllo e lo spegnimento dell’incendio e per la successiva messa in sicurezza dell’area interessata.

Le operazioni di verifica sono proseguite fino alle 12.30 circa. Gli addetti stanno anche cercando di ricostruire le cause del rogo, che per ora restano ignote.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...