Appartamento in fiamme a Caselle Landi, ore di lavoro per i Vigili del Fuoco

Vigili del Fuoco di Cremona impegnati nella mattina di giovedì a Caselle Landi (comune del Lodigiano al confine con Cremona), in via Gerre, dove un appartamento dell’ultimo piano ha preso fuoco.

La chiamata al comando di via Nazario Sauro è giunta intorno alle 8 della mattina. Immediato l’intervento di una squadra, con un’autopompa ed un’autoscala a supporto. Successivamente è giunta anche un’autobotte dal Comando di Lodi.

Fortunatamente gli abitanti dell’appartamento non sono rimasti coinvolti. Le squadre hanno operato per il controllo e lo spegnimento dell’incendio e per la successiva messa in sicurezza dell’area interessata.

Le operazioni di verifica sono proseguite fino alle 12.30 circa. Gli addetti stanno anche cercando di ricostruire le cause del rogo, che per ora restano ignote.

