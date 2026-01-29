Ultime News

29 Gen 2026 Concluso progetto Flash: catalogo finale delle attività
29 Gen 2026 Un podcast con i ragazzi del liceo Manin: il progetto prende il via
29 Gen 2026 Quartieri protagonisti: primo incontro di "Comitati in Azione"
29 Gen 2026 Chivu dopo il successo dell'Inter in Champions: "Ora penso solo a Nicola e alla Cremo"
29 Gen 2026 Luoghi del Cuore Fai, piazzamenti deludenti per i siti cremonesi
Nazionali

Australian Open 2026, Sabalenka in finale: Svitolina battuta in 2 set

(Adnkronos) – Aryna Sabalenka è la prima finalista degli Australian Open 2026. La bielorussa, numero 1 del mondo e vincitrice 2 volte a Melbourne, in semifinale oggi 29 gennaio batte l’ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero 12, per 6-2, 6-3 in 1h16′. Nella seconda semifinale si sfidano la statunitense Jessica Pegula, testa di serie numero 6, e la kazaka Elena Rybakina, numero 5 del tabellone. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...