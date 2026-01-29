"Camminando un Po", consegnato ricavato alle associazioni Lilt e Aima

Si è tenuta giovedì 29 gennaio, alle ore 11.30, presso la Sala Consiliare della Provincia di Cremona, la cerimonia ufficiale di consegna del ricavato dell’edizione 2025 di Camminando un Po, la manifestazione ludico-motoria all’insegna del benessere e della solidarietà.

Ad aprire l’incontro è stato il presidente della Provincia di Cremona, Roberto Mariani, che ha rivolto un sentito ringraziamento agli organizzatori, in particolare all’Asd Marathon Cremona, e alle dipendenti della Provincia che si sono adoperati per l’ottima riuscita dell’evento.

Nel suo intervento, il Presidente ha sottolineato come i tre percorsi proposti ai partecipanti – 4, 8 e 16 chilometri – siano riusciti a coniugare due aspetti fondamentali: da un lato la valorizzazione del fiume Po, risorsa preziosa del territorio, dall’altro la possibilità per i cittadini di essere protagonisti di un gesto concreto di solidarietà. Il ricavato delle iscrizioni è stato infatti devoluto a due associazioni attive sul territorio, la Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e Aima – Associazione Italiana Malattia di Alzheimer.

Nel corso della cerimonia sono stati inoltre ringraziati la Polizia Locale della Provincia di Cremona e le Polizie Locali dei Comuni coinvolti, insieme alle Protezione Civile di Cremona, Stagno Lombardo e Gerre de’ Caprioli, alle Guardie Ecologiche Volontarie e a Ervano Vicini, presidente di Marathon Cremona, presente in Sala accanto al Presidente della Provincia.

È intervenuto anche l’assessore allo Sport del Comune di Cremona, Luca Zanacchi, che si è associato ai ringraziamenti, ponendo l’accento sul ruolo di Marathon Cremona come realtà capace di essere protagonista di eventi sportivi e di promozione della salute, favorendo corretti stili di vita e la costruzione di relazioni all’interno della comunità.

Nel suo intervento conclusivo, Ervano Vicini ha evidenziato come la giornata della camminata sia stata non solo partecipata ma anche serena e ben organizzata, sottolineando il notevole margine di crescita di Camminando un Po. Un percorso definito “bellissimo e unico”, con basi solide per aumentare il numero dei partecipanti, che nell’edizione 2025, il 12 ottobre scorso, hanno raggiunto quota 600 iscritti.

Momento centrale della mattinata è stata la consegna degli attestati alle associazioni beneficiarie. La dottoressa Marina Bodini per Lilt Cremona e la dottoressa Rinalda Bellotti per Aima Cremona, accompagnata dalla vice Maurella Casaletti, hanno ricevuto il contributo di 950 euro ciascuna, esprimendo un sentito plauso all’organizzazione. Entrambe hanno ricordato come iniziative di questo tipo siano particolarmente gratificanti anche per i volontari, impegnati quotidianamente nel lavoro a favore del benessere degli utenti. La dottoressa Bodini si è soffermata in particolare sull’importanza della prevenzione, soprattutto nei confronti dei giovani, uomini e donne, sottolineando come per garantire una prevenzione sempre più qualificata siano necessarie risorse, rese possibili anche grazie a eventi come Camminando un Po.

La cerimonia si è conclusa con la foto di rito e con un arrivederci alla prossima edizione della camminata solidale.

