29 Gen 2026 Concluso progetto Flash: catalogo finale delle attività
29 Gen 2026 Un podcast con i ragazzi del liceo Manin: il progetto prende il via
29 Gen 2026 Quartieri protagonisti: primo incontro di "Comitati in Azione"
29 Gen 2026 Chivu dopo il successo dell'Inter in Champions: "Ora penso solo a Nicola e alla Cremo"
29 Gen 2026 Luoghi del Cuore Fai, piazzamenti deludenti per i siti cremonesi
Cremonese

Chivu dopo il successo dell'Inter in Champions: "Ora penso solo a Nicola e alla Cremo"

di Lorenzo Scaratti

Dopo la vittoria contro il Borussia Dortmund, Cristian Chivu richiama l'attenzione sulla sfida contro la Cremonese dopo una domanda sulla possibile sfida di Champions tra lui e Mourinho: "Ora penso a Nicola"

Cristian Chivu (foto d'archivio)

Le reti firmate da Di Marco e Diouf hanno permesso all’Inter di battere il Borussia Dortmund 2-0 e volare ai playoff di Champions League. post partita Cristian Chivu ha però subito spostato il focus sull’imminente match dello Zini contro la Cremonese, fissato per domenica alle 18:00.

Così il tecnico neroazzurro: “Possibile sfida con Mourinho? Sto pensando a Nicola e alla Cremonese, ci aspetta una partita importante domenica. Siamo contenti della vittoria di oggi, ci dà autostima e fiducia, armonia per continuare il lavoro. Manteniamo la nostra crescita degli ultimi due mesi. Sul sorteggio vedremo quale avversario affronteremo, ora penso a Cremona: la partita più importante della stagione”.

© Riproduzione riservata
