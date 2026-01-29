Chivu dopo il successo dell'Inter in Champions: "Ora penso solo a Nicola e alla Cremo"

Le reti firmate da Di Marco e Diouf hanno permesso all’Inter di battere il Borussia Dortmund 2-0 e volare ai playoff di Champions League. post partita Cristian Chivu ha però subito spostato il focus sull’imminente match dello Zini contro la Cremonese, fissato per domenica alle 18:00.

Così il tecnico neroazzurro: “Possibile sfida con Mourinho? Sto pensando a Nicola e alla Cremonese, ci aspetta una partita importante domenica. Siamo contenti della vittoria di oggi, ci dà autostima e fiducia, armonia per continuare il lavoro. Manteniamo la nostra crescita degli ultimi due mesi. Sul sorteggio vedremo quale avversario affronteremo, ora penso a Cremona: la partita più importante della stagione”.

