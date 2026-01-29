Ultime News

29 Gen 2026 Locali, scatta il piano sicurezza: controlli coordinati sul territorio
29 Gen 2026 Cremonese, nonostante le assenze cresce l’attesa per la sfida contro l’Inter
29 Gen 2026 "I deportati di Rethmar", il 30 gennaio presentazione del libro di Fiorentini
29 Gen 2026 Fioriere saccheggiate, il sindaco: "Se volete dei fiori andateli a comprare"
29 Gen 2026 Concluso progetto Flash: catalogo finale delle attività
Cronaca

Concluso progetto Flash: catalogo finale delle attività

Il 30 gennaio il Centro Fumetto di Cremona presenterà i risultati del progetto Flash, che ha visto la partecipazione attiva di quasi cento giovani in laboratori e eventi. Un successo di collaborazione tra istituzioni e associazioni locali

Il centro fumetto Andrea Pazienza
Fill-1

Alla presenza del sindaco Andrea Virgilio, dell’assessore alla Cultura Rodolfo Bona, di giovani, operatori e rappresentanti di varie realtà associative, venerdì 30 gennaio, alle 17, nella sede del Centro Fumetto “A. Pazienza” (via Palestro, 17), saranno presentati i risultati delle attività svolte nell’ambito del progetto Flash (Fumetto Laboratori Animazione Sinergie Hub) inseriti in un apposito catalogo. Si chiude così questo progetto risultato tra i vincitori del bando “Giovani in biblioteca”, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Per quasi un anno, la sede del Centro Fumetto “Andrea Pazienza” ha ospitato quasi un centinaio di giovani che hanno frequentato laboratori culturali e ideato eventi che si sono svolti a Palazzo Affaitati. Il progetto Flash ha visto come capofila il Comune di Cremona e come partner soggetti istituzionali e associazioni, quali l’Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Stradivari”, la Biblioteca Statale di Cremona, l’Associazione Centro Fumetto “Andrea Pazienza”, l’Associazione Arcicomics Aps, l’Associazione Crart l’Associazione Tapirulan, l’Associazione Porte Aperte Festival e il Comitato FAI di Cremona.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...