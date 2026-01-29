Concluso progetto Flash: catalogo finale delle attività

Alla presenza del sindaco Andrea Virgilio, dell’assessore alla Cultura Rodolfo Bona, di giovani, operatori e rappresentanti di varie realtà associative, venerdì 30 gennaio, alle 17, nella sede del Centro Fumetto “A. Pazienza” (via Palestro, 17), saranno presentati i risultati delle attività svolte nell’ambito del progetto Flash (Fumetto Laboratori Animazione Sinergie Hub) inseriti in un apposito catalogo. Si chiude così questo progetto risultato tra i vincitori del bando “Giovani in biblioteca”, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Per quasi un anno, la sede del Centro Fumetto “Andrea Pazienza” ha ospitato quasi un centinaio di giovani che hanno frequentato laboratori culturali e ideato eventi che si sono svolti a Palazzo Affaitati. Il progetto Flash ha visto come capofila il Comune di Cremona e come partner soggetti istituzionali e associazioni, quali l’Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Stradivari”, la Biblioteca Statale di Cremona, l’Associazione Centro Fumetto “Andrea Pazienza”, l’Associazione Arcicomics Aps, l’Associazione Crart l’Associazione Tapirulan, l’Associazione Porte Aperte Festival e il Comitato FAI di Cremona.

